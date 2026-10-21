Малолетний мальчик из Калининградской области провалился в колодец и погиб

В Калининградской области ребенок погиб, провалившись в заброшенный колодец Малолетний мальчик из Калининградской области провалился в колодец и погиб

Москва21 окт Вести.В поселке Соболево Калининградской области погиб 4-летний мальчик. Его тело было найдено в заброшенном колодце, сообщает Следственный комитет региона.

Ребенок пропал вечером 20 октября. Он был с бабушкой, однако на некоторое время остался не под присмотром и пропал.

Сотрудниками полиции тело ребенка было обнаружено в заброшенном колодце с водой в поле неподалеку от населенного пункта написано в канале СК

Признаков насильственного характера смерти на теле ребенка нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности".