Москва21 октВести.В поселке Соболево Калининградской области погиб 4-летний мальчик. Его тело было найдено в заброшенном колодце, сообщает Следственный комитет региона.
Ребенок пропал вечером 20 октября. Он был с бабушкой, однако на некоторое время остался не под присмотром и пропал.
Сотрудниками полиции тело ребенка было обнаружено в заброшенном колодце с водой в поле неподалеку от населенного пунктанаписано в канале СК
Признаков насильственного характера смерти на теле ребенка нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности".