В Запорожской области 1,5-годовалый ребенок погиб при падении из окна 4-го этажа

В Запорожской области ребенок погиб при падении из окна 4-го этажа В Запорожской области 1,5-годовалый ребенок погиб при падении из окна 4-го этажа

Москва25 авг Вести.В городе Пологи Запорожской области 1,5-годовалый ребенок выпал из окна 4-го этажа, в результате полученных травм малыш скончался в больнице. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, утром 25 августа под окнами дома, расположенного по улице Пролетарская, местные жители обнаружили мальчика 2025 г.р., который был оперативно доставлен в больницу. Однако от полученных травм ребенок скончался в медучреждении.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели полуторагодовалого ребенка в результате падения из окна 4-го этажа многоквартирного дома говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства.