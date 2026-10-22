СК проводит проверку после смерти подростка на глазах друзей в Красноярске

Подросток умер на глазах у друзей в Красноярске СК проводит проверку после смерти подростка на глазах друзей в Красноярске

Москва22 окт Вести.В Красноярске следственные органы выясняют обстоятельства смерти 13-летнего школьника, потерявшего сознания на глазах у друзей. По факту организована проверка. Об этом сообщает ГСУ СКР по региону.

Выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти подростка говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 21 октября, в среду, на территории сквера на улице Водопьянова. Подросток потерял сознание и больше не очнулся. На место вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали его смерть.