Москва24 нояВести.По факту смерти 16-летнего подростка на учебных сборах в Пермском крае организована проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Трагедия произошла в поселке Марковский, разбирательство организовали сотрудники Чайковской городской прокуратуры.
В ходе надзорных мероприятий в том числе будет дана оценка соблюдению требований безопасности при организации и проведении учебных сборовговорится в заявлении прокуратуры Пермского края
В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В региональном СУ СК России уточнили, что школьник потерял сознание днем во вторник, 24 ноября. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть подростка.
Причины смерти устанавливаются в рамках судебно-медицинской экспертизы.