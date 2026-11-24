Школьник умер во время учебных сборов в Пермском крае

На сборах в Пермском крае скончался 16-летний школьник Школьник умер во время учебных сборов в Пермском крае

Москва24 ноя Вести.По факту смерти 16-летнего подростка на учебных сборах в Пермском крае организована проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в поселке Марковский, разбирательство организовали сотрудники Чайковской городской прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий в том числе будет дана оценка соблюдению требований безопасности при организации и проведении учебных сборов говорится в заявлении прокуратуры Пермского края

В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В региональном СУ СК России уточнили, что школьник потерял сознание днем во вторник, 24 ноября. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть подростка.

Причины смерти устанавливаются в рамках судебно-медицинской экспертизы.