Москва14 октВести.Вблизи города Кунгура в Пермском крае 13-летний подросток забрался на скалу и сорвался с нее. Мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения региона, передает ТАСС.
Ребенок продолжает лечение в больнице, находится в тяжелом состоянии. Врачами ему оказывается вся необходимая медицинская помощьотмечается в сообщении
По данным регионального СУ СК России, инцидент произошел 5 октября. Мальчик упал с высоты около 20 метров из-за неосторожных действий
Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.