Упавший со скалы в Пермском крае подросток находится в тяжелом состоянии

В Пермском крае подросток сорвался со скалы, он в тяжелом состоянии Упавший со скалы в Пермском крае подросток находится в тяжелом состоянии

Москва14 окт Вести.Вблизи города Кунгура в Пермском крае 13-летний подросток забрался на скалу и сорвался с нее. Мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения региона, передает ТАСС.

Ребенок продолжает лечение в больнице, находится в тяжелом состоянии. Врачами ему оказывается вся необходимая медицинская помощь отмечается в сообщении

По данным регионального СУ СК России, инцидент произошел 5 октября. Мальчик упал с высоты около 20 метров из-за неосторожных действий

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.