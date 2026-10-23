Москва23 октВести.Причиной смерти 13-летнего школьника, который потерял сознание и скончался на глазах у друзей в Красноярске, могло стать отравление парами газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.
Предварительной причиной смерти подростка, скончавшегося в ходе прогулки в городе Красноярске, могло явиться отравление из-за вдыхания паров газаприводит агентство слова своего собеседника
Трагедия произошла 21 октября, в среду, на территории сквера на улице Водопьянова. На место вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть подростка. Следственные органы проводят проверку.