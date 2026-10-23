Подросток, умерший на глазах друзей в Красноярске, мог отравиться парами газа

Озвучена возможная причина смерти подростка на глазах друзей в Красноярске Подросток, умерший на глазах друзей в Красноярске, мог отравиться парами газа

Москва23 окт Вести.Причиной смерти 13-летнего школьника, который потерял сознание и скончался на глазах у друзей в Красноярске, могло стать отравление парами газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.

Предварительной причиной смерти подростка, скончавшегося в ходе прогулки в городе Красноярске, могло явиться отравление из-за вдыхания паров газа приводит агентство слова своего собеседника

Трагедия произошла 21 октября, в среду, на территории сквера на улице Водопьянова. На место вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть подростка. Следственные органы проводят проверку.