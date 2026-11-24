Москва24 ноя Вести.На севере Москвы скончался подросток, вдохнувший содержимое баллончика с освежителем воздуха, пишет Mash.

По сведениям издания, аэрозоль с запахом цветов 14-летний мальчик вместе с друзьями купил в магазине. Парень вдохнул его на улице, потерял сознание и упал. Прохожие вызвали скорую, подростка увезли в больницу.

Костя (имя изменено) умер от отравления – он впал в кому и получил отек легких говорится в публикации

Как рассказала его мать, после случившегося друзья сына убежали, оставив его одного на улице без сознания.

По ее словам, у ребенка были проблемы с сердцем, и буквально за день до случившегося он обращался в больницу.