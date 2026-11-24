Москва24 нояВести.На севере Москвы скончался подросток, вдохнувший содержимое баллончика с освежителем воздуха, пишет Mash.
По сведениям издания, аэрозоль с запахом цветов 14-летний мальчик вместе с друзьями купил в магазине. Парень вдохнул его на улице, потерял сознание и упал. Прохожие вызвали скорую, подростка увезли в больницу.
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Как рассказала его мать, после случившегося друзья сына убежали, оставив его одного на улице без сознания.
По ее словам, у ребенка были проблемы с сердцем, и буквально за день до случившегося он обращался в больницу.