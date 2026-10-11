Несовершеннолетний из Петербурга умер после употребления коктейля с маркетплейса

Подросток из Петербурга выпил напиток с маркетплейса и умер Несовершеннолетний из Петербурга умер после употребления коктейля с маркетплейса

Москва11 окт Вести.В Санкт-Петербурге погиб местный 16-летний подросток после того, как выпил напиток, сделанный на основе вещества, приобретенного на маркетплейсе. Об этом пишет "Российская газета".

Школьник увлекался спортом и заказал на маркетплейсе пищевую добавку. По одной из версий, он мог перепутать ее с промышленной солью, имеющей идентичное название. Ее реализация в рознице запрещена.

Трагедия произошла еще 15 сентября 2024 года. Однако до сих пор восстановить картину гибели подростка не удалось.

Тело несовершеннолетнего было найдено в лесном массиве Зеленогорска. Рядом с ним была найдена термокружка с остатками того самого вещества.