Москва11 октВести.В Санкт-Петербурге погиб местный 16-летний подросток после того, как выпил напиток, сделанный на основе вещества, приобретенного на маркетплейсе. Об этом пишет "Российская газета".
Школьник увлекался спортом и заказал на маркетплейсе пищевую добавку. По одной из версий, он мог перепутать ее с промышленной солью, имеющей идентичное название. Ее реализация в рознице запрещена.
Трагедия произошла еще 15 сентября 2024 года. Однако до сих пор восстановить картину гибели подростка не удалось.
Тело несовершеннолетнего было найдено в лесном массиве Зеленогорска. Рядом с ним была найдена термокружка с остатками того самого вещества.