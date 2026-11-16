В Ставрополе проверят обстоятельства смерти подростка в гараже В Ставрополе подросток отравился угарным газом в гараже, идет проверка

Москва16 ноя Вести.Прокуратура Промышленного района Ставрополя организовала проверку после смерти подростка в гараже. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства в MAX.

Трагедия произошла в ночь с 14 на 15 ноября 2026 года в двухэтажном гараже, расположенном в переулке Багратиона.

Произошло отравление угарным газом двух 15-летних школьников. В результате один из пострадавших погиб, второй госпитализирован в медицинское учреждение сказано в сообщении

В ходе проверки будут установлены точные причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности и о защите прав несовершеннолетних.

Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры края.