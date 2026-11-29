Москва29 нояВести.Умер подросток, пострадавший в ДТП с автобусом в Красноярском крае, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк СК РФ.
В ведомстве уточнили, что ему было 17 лет.
Подросток, попавший в ДТП с автобусом, умер <…> в больницеговорится в сообщении
Он стал шестой жертвой аварии с пассажирским автобусом и двумя грузовиками, которая произошла на трассе "Сибирь" утром 27 ноября.
Ранее сообщалось, что пять человек скончались, 15 были госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.