Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 13 человек

В ДТП с автобусом и грузовиками в Красноярском крае пострадали 13 человек Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 13 человек

Москва27 ноя Вести.Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Красноярском крае выросло до 13 человек, еще пять человек погибли. Об этом сообщает информационная служба "Вести" со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Отмечается, что 13 пострадавших госпитализированы. 11 человек находятся в Иланской районной больнице, в том числе несовершеннолетний. Еще двое - в Канской межрайонной больнице. Пациентам оказывают всю необходимую помощь. Врачи консультируются с краевым центром.

На данный момент зафиксировано 18 пострадавших: 5 погибших и 13 госпитализированных: 11 в Иланской районной больнице, среди них несовершеннолетний, 2 - в Канской МРБ говорится в публикации

Данные еще уточняются - число пострадавших может измениться.

Ранее сообщалось, что авария произошла на 1080 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Рейсовый автобус следовал по маршруту Канск - Иланский и столкнулся с двумя грузовиками. По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.