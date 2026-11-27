В Красноярском крае возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом

После аварии с автобусом на трассе "Сибирь" возбуждено уголовное дело В Красноярском крае возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом

Москва27 ноя Вести.В Красноярском крае возбудили уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом и двумя грузовиками на федеральной трассе Р-255 "Сибирь". Об этом сообщила прокуратура региона на платформе MAX.

Авария произошла на 1080 километре трассы. Рейсовый автобус ехал по маршруту Канск - Иланский. Погибли четыре человека, сколько всего пострадавших, пока уточняют. Водителя автобуса увезли в больницу - предварительно, у него тяжелые травмы.

Уголовное дело возбудили по статье части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, которое по неосторожности привело к гибели двух и более людей.

Следственный орган возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) говорится в публикации

Прокуратура Красноярского края тоже начала проверку. На место прибыл прокурор Иланского района – координировать работу спецслужб и правоохранителей. Надзорное ведомство проверит, как соблюдалось законодательство о безопасности дорожного движения, в том числе при организации пассажирских перевозок. Ход проверки и расследования прокуратура взяла под контроль.