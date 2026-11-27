Москва27 нояВести.Сотрудники полиции работают на месте смертельной аварии с пассажирским автобусом и двумя грузовыми автомобилями в Иланско-Нижнеингашском округе, сообщается в MAX-канале МВД Красноярского края.
По предварительным данным, на 1080 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулся рейсовый пассажирский автобус, ехавший в Канск-Иланский, и два грузовика.
В настоящий момент известно о четверых погибших, еще 8 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Точное количество пострадавших устанавливаетсяговорится в сообщении
Выясняются все обстоятельства произошедшего.