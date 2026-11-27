В ДТП автобуса с грузовиками в Красноярском крае погибли 4 человека, 8 ранены

Четыре человека погибли в ДТП автобуса с грузовиками в Красноярском крае В ДТП автобуса с грузовиками в Красноярском крае погибли 4 человека, 8 ранены

Москва27 ноя Вести.Сотрудники полиции работают на месте смертельной аварии с пассажирским автобусом и двумя грузовыми автомобилями в Иланско-Нижнеингашском округе, сообщается в MAX-канале МВД Красноярского края.

По предварительным данным, на 1080 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулся рейсовый пассажирский автобус, ехавший в Канск-Иланский, и два грузовика.

В настоящий момент известно о четверых погибших, еще 8 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Точное количество пострадавших устанавливается говорится в сообщении

Выясняются все обстоятельства произошедшего.