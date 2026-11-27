Москва27 нояВести.До пяти выросло число погибших в ДТП с автобусом и грузовиками в Красноярском крае, сообщили ИС "Вести" в региональном Минздраве.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
На данный момент зафиксировано 18 пострадавших: 5 погибших и 13 госпитализированныхуточнил представитель ведомства
Авария произошла в Иланско-Нижнеингашском округе. По предварительным данным, на 1080 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись два грузовика и рейсовый пассажирский автобус, который ехал в Канск-Иланский.
Информация будет дополняться, возможно изменение количества пострадавших, отметили в краевом Минздраве.