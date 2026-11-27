МЧС сообщило о 15 пострадавших при аварии с автобусом на трассе "Сибирь"

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 15 человек МЧС сообщило о 15 пострадавших при аварии с автобусом на трассе "Сибирь"

Москва27 ноя Вести.Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом и двумя грузовиками на трассе "Сибирь" в Красноярском крае увеличилось до 15 человек. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на сайте.

Сообщение о столкновении рейсового автобуса и двух грузовиков в районе 1080 километра федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе поступило в 09.50 в пятницу, 27 ноября. По последним данным, в результате ДТП пять человек погибли, еще 15 пострадали.

27.11.2026 в 12.47 по информации в результате ДТП пострадало 20 человек, в том числе погибло 5 человек (4 человека взрослые; детей 1), травмировано 15 человек (13 человек взрослые; детей 2) говорится в публикации

На трассе организовали реверсивное движение.

Данные продолжают уточнять.

К устранению последствий аварии привлекли 40 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ - о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.