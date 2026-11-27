Москва27 нояВести.Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом и двумя грузовиками на трассе "Сибирь" в Красноярском крае увеличилось до 15 человек. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на сайте.
Сообщение о столкновении рейсового автобуса и двух грузовиков в районе 1080 километра федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе поступило в 09.50 в пятницу, 27 ноября. По последним данным, в результате ДТП пять человек погибли, еще 15 пострадали.
27.11.2026 в 12.47 по информации в результате ДТП пострадало 20 человек, в том числе погибло 5 человек (4 человека взрослые; детей 1), травмировано 15 человек (13 человек взрослые; детей 2)говорится в публикации
На трассе организовали реверсивное движение.
Данные продолжают уточнять.
К устранению последствий аварии привлекли 40 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ - о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.