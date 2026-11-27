На предприятии, чей автобус попал в аварию на трассе Р-255, проводятся проверки

Губернатор Котюков: на предприятии, чей автобус попал в ДТП, идут проверки На предприятии, чей автобус попал в аварию на трассе Р-255, проводятся проверки

Москва27 ноя Вести.Автотранспортное предприятие, которому принадлежал разбившийся на трассе "Сибирь" автобус, проверяют. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков в мессенджере MAX.

На автотранспортном предприятии, которому принадлежит автобус, проводятся проверки написал Михаил Котюков

Губернатор распорядился, чтобы Министерство здравоохранения Красноярского края взяло на контроль помощь всем пострадавшим и организовало ее в полном объеме.

Также Котюков дал поручение правительству края быстро проработать вопрос о финансовой поддержке пострадавших и семей погибших. Он принес искренние соболезнования тем, кто потерял близких в этой аварии.

Ранее сообщалось, что на 1080 километре трассы "Сибирь" столкнулись рейсовый автобус и два грузовика. Погибли пять человек, еще 15 пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.