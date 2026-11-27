Москва27 нояВести.Автотранспортное предприятие, которому принадлежал разбившийся на трассе "Сибирь" автобус, проверяют. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков в мессенджере MAX.
На автотранспортном предприятии, которому принадлежит автобус, проводятся проверкинаписал Михаил Котюков
Губернатор распорядился, чтобы Министерство здравоохранения Красноярского края взяло на контроль помощь всем пострадавшим и организовало ее в полном объеме.
Также Котюков дал поручение правительству края быстро проработать вопрос о финансовой поддержке пострадавших и семей погибших. Он принес искренние соболезнования тем, кто потерял близких в этой аварии.
Ранее сообщалось, что на 1080 километре трассы "Сибирь" столкнулись рейсовый автобус и два грузовика. Погибли пять человек, еще 15 пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.