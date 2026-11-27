Следком опубликовал видео с уничтоженным в ДТП автобусом в Красноярском крае

СК опубликовал видео с места аварии, где автобус смяло при столкновении с фурами Следком опубликовал видео с уничтоженным в ДТП автобусом в Красноярском крае

Москва27 ноя Вести.Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опубликовало на платформе MAX видео с места смертельной аварии на трассе "Сибирь".

Трагедия случилась на 1080 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" утром 27 ноября. Рейсовый автобус следовал по маршруту Канск - Иланский и столкнулся с двумя грузовиками.

На кадрах видны масштабные повреждения левой части автобуса: смят металл, разворочен салон, выбиты окна.

В результате аварии погибли пять человек, ехавших в автобусе: водитель, три женщины и 16-летний подросток. Еще 13 пострадали. По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.