В ДТП на трассе Р-255 погибли подросток, три женщины и водитель автобуса

Один из пяти погибших в ДТП с автобусом под Красноярском – подросток В ДТП на трассе Р-255 погибли подросток, три женщины и водитель автобуса

Москва27 ноя Вести.ГУ МЧС по Красноярскому краю уточнило информацию о погибших в ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе.

Ранее сегодня сообщалось, что в аварии, которая произошла в районе 1080 километра федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" погибли пять человек.

Среди погибших нет маленьких детей! Среди погибших в ДТП есть подросток 2010 года рождения говорится в публикации

Остальные погибшие – совершеннолетние, сообщили в спасательном ведомстве.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что погибли три женщины 74, 70 и 67 лет, водитель автобуса 55 лет и мальчик 16 лет.

По предварительной информации на данный момент, в ДТП пострадали не меньше 13 человек.