Две женщины попали под машину на пешеходном переходе в Севастополе

В Севастополе иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе Две женщины попали под машину на пешеходном переходе в Севастополе

Москва3 ноя Вести.В Севастополе две женщины, пересекавшие дорогу по пешеходному переходу, пострадали, попав под машину. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД России.

ДТП произошло в 19.25 в районе дома №15 на улице Брестская. Предварительно установлено, что 61-летний водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе снес двух женщин 30 и 50 лет.

В результате дорожного происшествия пешеходы получили травмы и доставлены в больницу уточняется в Telegram-канале севастопольской полиции

В городском УМВД призвали автомобилистов к максимальной бдительности вблизи пешеходных переходов, поскольку в условиях отсутствия уличного освещения возникает высокий риск ДТП. Пешеходам также рекомендовали быть внимательными и переходить дорогу только в установленных местах, обязательно убедившись, что автомобилисты готовы уступить дорогу.