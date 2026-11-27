13-летний водитель на папиной машине травмировал женщину в Ставропольском крае

На Ставрополье подросток за рулем спровоцировал ДТП с пострадавшей 13-летний водитель на папиной машине травмировал женщину в Ставропольском крае

Москва27 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя случилось в Новопавловске, сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

13-летний подросток, управлявший автомобилем Ford, врезался в автомобиль Lada Granta на пересечении улиц Маяковского и Продольной. Правоохранители отмечают, что дорогу должен был уступать молодой человек.

Установлено, что автомобилем Ford управлял 13-летний местный житель, который в силу возраста не имеет права управления транспортными средствами. Автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнего говорится в публикации ведомства в MAX

В результате ДТП получила травмы 46-летняя женщина, находившаяся за рулем Lada Granta. Пострадавшую доставили в больницу.

По факту ЧП проводится проверка, также устанавливается степень ответственности родителей подростка за передачу управления автомобилем сыну.