Москва27 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя случилось в Новопавловске, сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.
13-летний подросток, управлявший автомобилем Ford, врезался в автомобиль Lada Granta на пересечении улиц Маяковского и Продольной. Правоохранители отмечают, что дорогу должен был уступать молодой человек.
Установлено, что автомобилем Ford управлял 13-летний местный житель, который в силу возраста не имеет права управления транспортными средствами. Автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнегоговорится в публикации ведомства в MAX
В результате ДТП получила травмы 46-летняя женщина, находившаяся за рулем Lada Granta. Пострадавшую доставили в больницу.
По факту ЧП проводится проверка, также устанавливается степень ответственности родителей подростка за передачу управления автомобилем сыну.