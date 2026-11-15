Москва15 нояВести.В Ставрополе водитель сбил женщину-пешехода на проезжей части и уехал с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в MAX.
Инцидент произошел ранним утром 15 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ.
Водитель автомобиля Lada … совершил наезд на женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части, после чего скрылся с места происшествиясказано в сообщении
В результате ДТП 44-летняя жительница Изобильненского муниципального округа от полученных травм скончалась до приезда медиков.
Личность водителя установлена по горячим следам. Им оказался 27-летний житель Шпаковского муниципального округа. По результатам освидетельствования в момент аварии мужчина был трезв.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.