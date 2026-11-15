В Ставрополе водитель уехал с места ДТП после наезда на женщину-пешехода

В Ставрополе водитель скрылся после смертельного наезда на женщину-пешехода В Ставрополе водитель уехал с места ДТП после наезда на женщину-пешехода

Москва15 ноя Вести.В Ставрополе водитель сбил женщину-пешехода на проезжей части и уехал с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в MAX.

Инцидент произошел ранним утром 15 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ.

Водитель автомобиля Lada … совершил наезд на женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части, после чего скрылся с места происшествия сказано в сообщении

В результате ДТП 44-летняя жительница Изобильненского муниципального округа от полученных травм скончалась до приезда медиков.

Личность водителя установлена по горячим следам. Им оказался 27-летний житель Шпаковского муниципального округа. По результатам освидетельствования в момент аварии мужчина был трезв.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.