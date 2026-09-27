На Ставрополье водитель Lada Priora погибла, врезавшись в грузовик

На Ставрополье водитель легковушки погибла, врезавшись в грузовик На Ставрополье водитель Lada Priora погибла, врезавшись в грузовик

Москва27 сен Вести.На Ставрополье 43-летняя водитель Lada Priora погибла, врезавшись во впереди едущий грузовик. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Смертельная автоавария произошла днем 27 сентября на 80-м км дороги "Преградное – Тахта – Ипатово". Предварительно, водитель Lada Priora не выдержала дистанцию до грузовика "Газель", движущегося попутно впереди, и врезалась в него.

В результате происшествия 43-летняя водитель … "Лада Приора" скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Автоинспекторами установлено, что погибшая имела водительский стаж 14 лет. За последние 2 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась 5 раз.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются все детали ДТП.