Москва24 сенВести.В Сергиево-Посадском округе Московской области произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Пострадали два человека, сообщает полиция Подмосковья.
Дорожный инцидент случился 23 сентября. Столкнулись автомобиль Opel и кроссовый мотоцикл.
В результате ДТП пострадали два подростка – водитель и пассажир мотоцикла – 2011 годов рождениянаписано в канале полиции
Оба получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.