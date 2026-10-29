ГАИ: 10-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Петропавловске-Камчатском

В результате ДТП на Камчатке пострадала девочка ГАИ: 10-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Петропавловске-Камчатском

Москва29 окт Вести.В районе дома №65/5 на улице Академика Королева в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала 10-летняя девочка, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции края.

Установлено, что водитель универсала на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество кроссоверу, за рулем которого была женщина-водитель. Автомобили столкнулись.

В ДТП пострадала 10-летняя пассажирка автомобиля кроссовера говорится в сообщении

Минимизировать тяжесть последствий аварии позволило то, что ребенок был пристегнут и ехал в специальном бустере на заднем сиденье. Ей оказана медицинская помощь.