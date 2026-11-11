Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области

В Мурманской области иномарка вылетела на встречку, пострадали трое детей Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области

Москва11 ноя Вести.В Мурманской области трое детей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

Отмечается, что авария случилась на 1362-м километре трассы Р-21 "Кола" около 15.00 в среду, 11 ноября. Предварительно, водитель внедорожника оказался на встречной полосе, где врезался в автомобиль Renault. При столкновении пострадали трое детей-пассажиров. Их госпитализировали.

Сегодня около 15.00 в районе 1362 км автодороги Р-21 "Кола" произошло серьезное ДТП… В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних пассажиров говорится в публикации

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства случившегося.