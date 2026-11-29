Поезда Казанского направления МЖД и МЦД-3 задерживаются после гибели зацепера

После ЧП с зацепером задерживаются поезда Казанского направления МЖД и МЦД-3 Поезда Казанского направления МЖД и МЦД-3 задерживаются после гибели зацепера

Москва29 ноя Вести.Поезда Казанского направления Московской железной дороги и МЦД-3 в сторону Москвы задерживаются после гибели несовершеннолетнего зацепера. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что на крыше электропоезда ЭП2Д-0168 сообщением Виноградово — Москва Казанская током был смертельно травмирован несовершеннолетний.

Сегодня в 19.22 на остановочном пункте Отдых Казанского направления МЖД на крыше поезда №6737 Виноградово - Москва был обнаружен травмированный зацепер. На время работы оперативных служб в пути задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов отмечается в сообщении

В МЖД призвали родителей и педагогов провести беседы с детьми об опасности зацепинга.