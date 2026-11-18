Москва18 нояВести.Сбой в движении зафиксирован на Казанском направлении МЖД. Об этом Московская железная дорога сообщает в MAX.
Сегодня в 13.07 на остановочном пункте Туголесье Черустинской ветки Казанского направления МЖД произошел сход одной колесной пары вагона пригородного поезда № 6820 сообщением Москва – Черусти.уточняется в сообщении
По предварительной информации, причиной ЧП стал срыв стоп-крана одним из пассажиров при отправлении состава.
К месту направлена аварийно-восстановительная бригада. Движение на перегоне Кривандино - Черусти временно организовано по соседнему пути.
В связи с этим несколько пригородных поездов следуют с отклонением от графика. Пассажиры электрички №6820 смогут продолжить свой путь на вслед идущем поездеуточнили в компании
Сообщается, что при внезапной остановке поезда никто не пострадал.