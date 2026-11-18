На Казанском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошел на Казанском направлении МЖД На Казанском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

Москва18 ноя Вести.Сбой в движении зафиксирован на Казанском направлении МЖД. Об этом Московская железная дорога сообщает в MAX.

Сегодня в 13.07 на остановочном пункте Туголесье Черустинской ветки Казанского направления МЖД произошел сход одной колесной пары вагона пригородного поезда № 6820 сообщением Москва – Черусти. уточняется в сообщении

По предварительной информации, причиной ЧП стал срыв стоп-крана одним из пассажиров при отправлении состава.

К месту направлена аварийно-восстановительная бригада. Движение на перегоне Кривандино - Черусти временно организовано по соседнему пути.

В связи с этим несколько пригородных поездов следуют с отклонением от графика. Пассажиры электрички №6820 смогут продолжить свой путь на вслед идущем поезде уточнили в компании

Сообщается, что при внезапной остановке поезда никто не пострадал.