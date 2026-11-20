Москва20 нояВести.Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода на трассе в городском округе Солнечногорск и скрылся. Пострадавший погиб на месте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло утром 20 ноября, в пятницу, на 3-м километре Московского малого кольца.
Водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода вне пешеходного перехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход 1975 г.р. погиб на местеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Правоохранители выясняют все детали случившегося, в том числе устанавливается личность водителя.