Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину на трассе в Подмосковье и скрылся

В Подмосковье неизвестный водитель сбил мужчину и уехал, пешеход погиб на месте Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину на трассе в Подмосковье и скрылся

Москва20 ноя Вести.Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода на трассе в городском округе Солнечногорск и скрылся. Пострадавший погиб на месте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло утром 20 ноября, в пятницу, на 3-м километре Московского малого кольца.

Водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода вне пешеходного перехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход 1975 г.р. погиб на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Правоохранители выясняют все детали случившегося, в том числе устанавливается личность водителя.