Москва9 сенВести.В Оренбургской области утром, 9 сентября, на автодороге Оренбург – Илек столкнулись два автомобиля, сообщает МУ МВД России "Оренбургское".

Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что около 08.00 часов, на автодороге Оренбург – Илек, произошло столкновение автомобилей "Киа Спортейдж" под управлением 45-летнего водителя и "Дэу Матиз" под управлением 37-летнего водителя

говорится в сообщении

Водитель "Дэу Матиз" от полученных в результате столкновения травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.