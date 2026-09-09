Москва9 сенВести.В Оренбургской области утром, 9 сентября, на автодороге Оренбург – Илек столкнулись два автомобиля, сообщает МУ МВД России "Оренбургское".
Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что около 08.00 часов, на автодороге Оренбург – Илек, произошло столкновение автомобилей "Киа Спортейдж" под управлением 45-летнего водителя и "Дэу Матиз" под управлением 37-летнего водителяговорится в сообщении
Водитель "Дэу Матиз" от полученных в результате столкновения травм скончался на месте до приезда скорой помощи.
Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.