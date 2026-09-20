Москва20 сенВести.Водитель мотоцикла Kawasaki погиб, его пассажирка получила травмы в результате столкновения транспортного средства с автомобилем Lada Kalina, сообщила пресс-служба управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 19 сентября на Соборном проспекте Бузулука.

В результате ДТП 35-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Пассажир мототранспорта, женщина, госпитализирована

написали в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего выясняются.