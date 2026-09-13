На Оренбургском тракте в Уфе в ДТП погиб мотоциклист

В Уфе произошло смертельное ДТП с мотоциклистом На Оренбургском тракте в Уфе в ДТП погиб мотоциклист

Москва13 сен Вести.В Уфе на Оренбургском тракте около 19.00 часов произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Как передает канал "Новости Башкирии" в MAX со ссылкой на УМВД по Уфе, 30-летний мужчина разбился насмерть, а его пассажирка травмирована.

По предварительной информации, мотоцикл "Хонда" столкнулся с попутно двигавшейся "Тойотой Королла".

После удара мотоцикл отбросило на разделительное ограждение. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Его 30-летняя пассажирка госпитализирована говорится в сообщении

Экстренные службы работают на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняются все детали происшествия.