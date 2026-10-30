Москва30 октВести.В Петропавловске-Камчатском раскрыта кража деталей с припаркованного автомобиля, возбуждено уголовное дело в отношении студента, сообщается в MAX-канале МВД края.
Установлено, что с 10 по 22 октября 2026 года 18-летний похитил с припаркованного на улице Тундровой иномарки передние фары, переднее левое крыло и заднюю фару. Сумма причиненного ущерба составила 39 тысяч рублей. Стражи порядка установили личность подозреваемого. Все похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыездеговорится в сообщении
Проводится расследование.