СК начал проверку после ДТП с водителями-подростками в Марий Эл

СК заинтересовался ДТП, устроенным водителями-подростками в Марий Эл СК начал проверку после ДТП с водителями-подростками в Марий Эл

Москва22 ноя Вести.В Марий Эл организована проверка по факту ДТП, которое устроили два водителя-подростка, их с травмами госпитализировали. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Ранее стало известно, что двое подростков на автомобилях ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110 столкнулись на 1-м километре автодороги Вятское — Орша — Кордемтюр. В результате происшествия несовершеннолетние водители получили травмы и были госпитализированы.

Организовано проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего, включая законность передачи несовершеннолетнем средства повышенной опасности говорится в сообщении

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента, добавили в СК.