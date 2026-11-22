Москва22 нояВести.В Марий Эл организована проверка по факту ДТП, которое устроили два водителя-подростка, их с травмами госпитализировали. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
Ранее стало известно, что двое подростков на автомобилях ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110 столкнулись на 1-м километре автодороги Вятское — Орша — Кордемтюр. В результате происшествия несовершеннолетние водители получили травмы и были госпитализированы.
Организовано проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего, включая законность передачи несовершеннолетнем средства повышенной опасностиговорится в сообщении
По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента, добавили в СК.