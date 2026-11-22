Два водителя-подростка устроили ДТП в Марий Эл

Двое несовершеннолетних водителей устроили ДТП в Марий Эл Два водителя-подростка устроили ДТП в Марий Эл

Москва22 ноя Вести.В Марий Эл двое несовершеннолетних водителя устроили ДТП и получили травмы, прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в надзорном ведомстве республики.

Дорожный инцидент произошел днем 22 ноября на 1-м километре автодороги Вятское – Орша – Кордемтюр в Советском районе. По данным прокуратуры, подростки управляли автомобилями ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110.

В результате ДТП травмы получили два несовершеннолетних водителя говорится в сообщении

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.