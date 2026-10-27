В Тольятти при столкновении с машиной пострадали два подростка на мотоцикле

Два подростка пострадали при столкновении автомобиля и мотоцикла в Тольятти В Тольятти при столкновении с машиной пострадали два подростка на мотоцикле

Москва27 окт Вести.На улице Офицерской в Тольятти в Самарской области столкнулись автомобиль Kia под управлением молодого человека 2007 года рождения и мотоцикл под управлением 14-летнего подростка. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Уточняется, что водитель Kia при повороте не уступил дорогу попутно движущемуся мотоциклу.

Травмы получили водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир.

В результате ДТП пострадали: водитель мотоцикла 2012 года рождения и пассажир мотоцикла 2010 года рождения отмечается в сообщении

Пострадавших госпитализировали.