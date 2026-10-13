Полиция в Крыму остановила подростка на машине, ехавшего на свидание без прав

В Крыму задержали севшего за руль без прав подростка, ехавшего на свидание Полиция в Крыму остановила подростка на машине, ехавшего на свидание без прав

Москва13 окт Вести.В Бахчисарайском районе в Крыму сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования остановили машину с 17-летним подростком за рулем. Юноша направлялся на свидание с девушкой, сообщили в МВД по региону.

Парень не имел права управления транспортным средством. Он взял ключи от родительской машины без разрешения.

В отношении подростка были составлены административные протоколы за эксплуатацию автомобиля с тонированными стеклами и за управление машиной без права на вождение.

С юношей и его родителями провели профилактическую беседу.

В отношении законного представителя юноши составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Автомобиль, ставший предметом административного правонарушения, был изъят и направлен на специализированную стоянку отмечается в сообщении

Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.