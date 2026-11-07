Москва7 нояВести.В Нижнем Новгороде сотрудники городской Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего водителя питбайка. Юноша пытался уйти от погони, но транспортное средство перевернулось. ДТП произошло в конце октября, уточняет ГУ МВД РФ по Нижегородской области в MAX.
17-летний нижегородец двигался с грубыми нарушениями ПДД на территории Нижегородского района. Пытаясь скрыться от госавтоинспекторов, водитель создал реальную угрозу безопасности других участников дорожного движенияговорится в мессенджере
Молодой человек выехал на тротуар, питбайк опрокинулся на проезжую часть.
Несовершеннолетнего нарушителя задержали. Составлено 5 административных материалов. Также в отношении законных представителей подростка оформлен административный материал за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.