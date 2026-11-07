Нижегородская полиция задержала подростка на питбайке, уходившего от погони

В Нижнем Новгороде несовершеннолетний на питбайке перевернулся, уходя от погони Нижегородская полиция задержала подростка на питбайке, уходившего от погони

Москва7 ноя Вести.В Нижнем Новгороде сотрудники городской Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего водителя питбайка. Юноша пытался уйти от погони, но транспортное средство перевернулось. ДТП произошло в конце октября, уточняет ГУ МВД РФ по Нижегородской области в MAX.

17-летний нижегородец двигался с грубыми нарушениями ПДД на территории Нижегородского района. Пытаясь скрыться от госавтоинспекторов, водитель создал реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения говорится в мессенджере

Молодой человек выехал на тротуар, питбайк опрокинулся на проезжую часть.

Несовершеннолетнего нарушителя задержали. Составлено 5 административных материалов. Также в отношении законных представителей подростка оформлен административный материал за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.