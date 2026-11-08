В МВД Москвы назвали причину задержаний молодежи на Китай-городе Life: рейд на Китай-городе проводился для профилактики правонарушений

Москва8 ноя Вести.В главном управлении МВД России по городу Москве разъяснили причину задержаний подростков и молодых людей возле парка "Горка" в районе Китай-города. Об этом пишет издание Life.

По сообщению СМИ, целью мероприятий была профилактика правонарушений.

Сотрудниками в центральной части города проведены профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, предупреждение и пресечение административных правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах сказано в заявлении МВД

Рейд прошел 7 ноября. По имеющейся информации, к городскому парку "Горка" в Басманном районе Москвы подъехали более десяти спецавтомобилей полиции. Подростков и молодых людей задерживали возле баров и клубов, а также на улице. В отделы полиции были доставлены более 200 человек.

Ранее стало известно, что подростков, задержанных в ходе рейда на Китай-городе, начали отпускать по домам.