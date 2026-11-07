РЕН ТВ: десятки подростков задержаны в ходе полицейского рейда в центре Москвы

РЕН ТВ: силовики провели рейд в центре Москвы, задержаны десятки подростков РЕН ТВ: десятки подростков задержаны в ходе полицейского рейда в центре Москвы

Москва7 ноя Вести.Правоохранители провели рейд на Китай-городе в Москве, в результате задержаны десятки подростков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что несовершеннолетних увозят в отделы, причины не озвучиваются.

Несовершеннолетних массово увозят в отделы полиции после вечернего рейда в центре Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, число задержанных может достигать трех сотен — такие данные приводят родители подростков… Силовики пока не объясняют причины случившегося, а родителей пропускают внутрь строго по одному говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

По данным ряда интернет-источников, полицейские задерживали молодых людей во дворах и около баров возле парка "Горка" в Большом Спасоглинищевском переулке.

Официальной информации о проведении силовых мероприятий в столице нет.