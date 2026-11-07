Задержанных на Китай-городе в Москве подростков начали отпускать с родителями Baza: задержанных в ходе рейда в центре Москвы подростков начали отпускать

Москва7 ноя Вести.Подростков, задержанных в ходе полицейского рейда на Китай-городе в Москве, начали отпускать по домам. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что несовершеннолетних передают на руки родителям.

Полицейские проверяли документы и выясняли, употребляли ли они алкоголь. Тех, кто не мог подтвердить свою личность или находился с признаками опьянения, отправляли в отделы полиции для дальнейшей проверки и оформления протоколов. Остальные ждали на месте приезда родителей или законных представителей. После проверки документов подростков передавали взрослым. Часть несовершеннолетних уже вернулась домой говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Указывается, что правоохранителями были задержаны более 200 человек, их доставили в Тверской и Басманный отделы, а также другие ОВД. В отношении минимум 17 подростков составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновение требованиям полиции, указывает Baza.

Ранее на поведение молодых людей на Китай-городе жаловались местные жители. В частности, горожане вызывали скорую помощь и полицию в ночь на 1 ноября из-за громкой музыки и потасовок. При этом утверждается, что подобное происходит не только во время подобных празднований, но и в другие дни.