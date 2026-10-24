Прокуратура выясняет личности родителей ребенка, найденного в Зеленограде Оставленного малолетнего ребенка нашли возле дома в Зеленограде

Москва24 окт Вести.В Зеленограде во дворе жилого дома обнаружили оставленного малолетнего ребенка, сейчас устанавливаются личности его родителей. Об этом сообщили в прокуратура Москвы.

Мальчика нашли вечером 24 октября.

Мальчик осмотрен медицинскими работниками и передан в специализированное учреждение. Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и личности родителей ребенка говорится в сообщении

По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

Дальнейшее жизнеустройство ребенка на контроле в прокуратуре.