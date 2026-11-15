Девять человек забрали в полицию после взрывов пиротехники и драки в Зеленограде

После драки и взрывов пиротехники в Зеленограде в полицию доставили 9 человек Девять человек забрали в полицию после взрывов пиротехники и драки в Зеленограде

Москва15 ноя Вести.Полицейские Зеленограда устанавливают обстоятельства происшествия в районе Старое Крюково, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Несколько заявлений о звуках, похожих на выстрелы, а также об избиении мужчины группой молодых людей возле жилого дома Зеленограда поступило в полицию накануне вечером.

Прибывшие по вызову полицейские установили, что на детской площадке между корпусами 902 и 903 группа молодых людей использовала пиротехнические изделия.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в территориальный отдел МВД России доставлены 9 человек, в том числе 6 несовершеннолетних говорится в публикации на сайте ведомства

Кроме того, по предварительным данным, молодые люди нанесли удары мужчине. К моменту прибытия правоохранителей он уже покинул место происшествия, заявления в полицию от него не поступало.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и другие участники конфликта. По результатам проводимой проверки будет принято решение в установленном законом порядке, проинформировали в московском главке МВД.