Москва15 нояВести.Полицейские Зеленограда устанавливают обстоятельства происшествия в районе Старое Крюково, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Несколько заявлений о звуках, похожих на выстрелы, а также об избиении мужчины группой молодых людей возле жилого дома Зеленограда поступило в полицию накануне вечером.
Прибывшие по вызову полицейские установили, что на детской площадке между корпусами 902 и 903 группа молодых людей использовала пиротехнические изделия.
Для выяснения обстоятельств произошедшего в территориальный отдел МВД России доставлены 9 человек, в том числе 6 несовершеннолетнихговорится в публикации на сайте ведомства
Кроме того, по предварительным данным, молодые люди нанесли удары мужчине. К моменту прибытия правоохранителей он уже покинул место происшествия, заявления в полицию от него не поступало.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия и другие участники конфликта. По результатам проводимой проверки будет принято решение в установленном законом порядке, проинформировали в московском главке МВД.