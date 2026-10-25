Женщину, бросившую новорожденного сына на улице в Зеленограде, нашли Правоохранители установили мать младенца, найденного на улице в Зеленограде

Москва25 окт Вести.Правоохранители нашли женщину, оставившую своего новорожденного сына на улице в Зеленограде. Как сообщает прокуратура Москвы, мать бросила младенца сразу после выписки из роддома.

Прохожие заметили ребенка вечером 24 октября, в субботу. На место сразу же были вызваны профильные службы.

В настоящее время установлена женщина 1999 г.р. , оставившая ребенка. Она показала, что родила мальчика 16 октября. Вчера, после выписки из родильного отделения, она оставила его около жилого дома, опасаясь, что ее бросит сожитель говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Сейчас ребенок находится в специализированном учреждении. Силовики выясняют детали, проводится процессуальная проверка.