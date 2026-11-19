Москва19 нояВести.Личность подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка установлена, сообщила пресс-служба СУ СК России по Томской области в мессенджере МАХ.
Ранее сообщалось, что 1 октября этого года при сортировке бытового мусора на мусороперерабатывающем заводе было обнаружено тело новорожденного мальчика, замотанное в полотенце оранжевого цвета. Мальчик был рожден живым. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение, смерть наступила за 1-2 суток.
С момента возбуждения уголовного дела следствием проверялись на причастность к преступлению лица, проживающие в районе обнаружения тела новорожденного. У местных жителей производился забор биологических образцов для сравнительного молекулярно-генетического исследования. В их числе оказалась подозреваемая. Понимая, что результаты экспертизы неизбежно подтвердят ее причастность к совершенному преступлению, сегодня женщина написала явку с повиннойнаписали в пресс-службе
Жительницу Северска допросили, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут мера пресечения.