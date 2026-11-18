Тело новорожденного мальчика нашли на мусороперерабатывающем заводе в Томске В Томске ищут мать, подозреваемую в убийстве младенца

Москва18 ноя Вести.В Томской области ищут женщину, которую подозревают в убийстве новорожденного ребенка, тело которого нашли на мусороперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 1 октября этого года при сортировке бытового мусора на мусороперерабатывающем заводе было обнаружено тело новорожденного мальчика, замотанное в полотенце оранжевого цвета.

По предварительным данным, мальчик рожден живорожденным. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение, смерть наступила за 1-2 суток. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена... Следственное управление СК России по Томской области просит жителей региона оказать содействие в установлении местонахождения женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка сказано в сообщении

Следователи просят жителей, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении женщины, которая имела признаки беременности, однако в настоящее время ребенок при ней отсутствует, или другими сведениями о женщине, которая в этот период родила младенца, обратиться в СК.