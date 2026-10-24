В Абхазии нашли тело новорожденного за мусорным контейнером МВД Абхазии: коммунальщики нашли тело новорожденного за мусорным контейнером

Москва24 окт Вести.Коммунальщики в Абхазии обнаружили тело новорожденного мальчика за мусорным контейнером. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Тело было найдено утром в субботу, 24 октября, в поселке Цандрипш (Гагрский район).

Тело новорожденного мужского пола было обнаружено утром 24 октября по улице Карьерная в поселке Цандрипш за мусорным контейнером сотрудниками коммунальных служб при вывозе бытовых отходов говорится в сообщении

Обстоятельства гибели ребенка выясняются. Материал по делу передан в прокуратуру Гагрского района.