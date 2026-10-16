Москва16 октВести.Московская межрегиональная транспортная прокуратура обнародовала кадры ЧП, произошедшего в начале октября на Рижском направлении МЦД-2.
По предварительным данным, в вагон электрички попал кирпич, пострадала молодая женщина 2004 года рождения. Кирпич прилетел в окно.
По результатам проверочных мероприятий линейным отделом МВД России на станции Москва-Савеловская возбуждено уголовное делоговорится в заявлении ведомства в MAX
Произошедшее квалифицировали по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время устанавливают все обстоятельства ЧП и виновные лица, расследование находится на прокурорском контроле.