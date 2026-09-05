Москва5 сенВести.Уголовное дело возбуждено после ЧП на железной дороге в Московской области, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Инцидент произошел накануне, 4 сентября, на станции Егорьевск.
При отправлении поезда сообщением Егорьевск — Москва-Казанская со станции Егорьевск в Московской области автоматическими дверьми зажата пассажиркаговорится в заявлении ведомства в MAX
Пострадавшую доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
В СК отметили, что случившееся квалифицировали по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.