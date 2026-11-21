Курского подростка, выстрелившего в школьника, отправили под домашний арест

Выстрелившего в школьника курского подростка не стали заключать под стражу Курского подростка, выстрелившего в школьника, отправили под домашний арест

Москва21 ноя Вести.Железногорский городской суд Курской области отправил под домашний арест 14-летнего подростка, который выстрелил из аэрозольного устройства в лицо 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Отмечается, что следствие настаивало на заключении несовершеннолетнего фигуранта уголовного дела о хулиганстве под стражу.

Железногорский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства, и избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 мес. 29 суток говорится в сообщении

По версии следствия, утром 19 ноября в туалете одной из школ Железногорска 14-летний учащийся из хулиганских побуждений выстрелил из аэрозольного устройства с пиромеханическими баллонами в лицо 13-летнего мальчика. Он получил поверхностную рану щеки.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.