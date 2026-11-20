Школьник налил воду в фильтр противогаза и получил ожог глаз после взрыва

Химическим ожогом глаз закончился для ребенка эксперимент с фильтром противогаза Школьник налил воду в фильтр противогаза и получил ожог глаз после взрыва

Москва20 ноя Вести.Двенадцатилетний Сергей Ш. получил химический ожог обоих глаз после эксперимента с фильтром противогаза, сообщили в МАХ-канале 112.

Инцидент произошел 15 ноября возле торгового центра "Юбилейный" в Дзержинске Нижегородской области, где подросток гулял с друзьями.

… один из приятелей показал ему фильтр от противогаза. По словам друга, если налить в него воду, произойдет взрыв. Из любопытства Сергей открутил крышку и добавил воду, что привело к взрыву вещества внутри фильтра написали в источнике

Мальчик получил химические ожоги роговицы и конъюнктивального мешка обоих глаз второй и третьей степени. Полиция проводит проверку.